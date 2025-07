Comissão aprova isenção de tributos em equipamentos de informática vendidos para idosos carentes

Momento MT |Do R7

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados aprovou, no último 9, projeto de lei que concede isenção total de Cofins e do PIS/Pasep na venda de equipamentos de informática para pessoas idosas com baixo poder aquisitivo.

