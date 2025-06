Comissão aprova marco legal para as Rondas Maria da Penha, da Polícia Militar

Momento MT |Do R7

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que propõe um marco legal para as Rondas Maria da Penha, a serem realizadas pela Polícia Militar. O objetivo é padronizar a atuação dos policiais e garantir a efetividade do programa no país.

