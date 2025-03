Comissão aprova medidas provisórias com créditos para o Rio Grande do Sul A Comissão Mista de Orçamento aprovou duas medidas provisórias que, editadas no ano passado, abriram créditos extraordinários de R$...

A Comissão Mista de Orçamento aprovou duas medidas provisórias que, editadas no ano passado, abriram créditos extraordinários de R$ 500 milhões no Orçamento ainda para enfrentar as consequências das enchentes no Rio Grande do Sul. As enchentes ocorreram no primeiro semestre de 2024.

Saiba mais sobre as medidas e seus impactos acessando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: