Comissão aprova obrigação de condomínios adotarem medidas para a proteção de crianças A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que torna obrigatória a adoção de medidas de segurança...

A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que torna obrigatória a adoção de medidas de segurança em áreas comuns de condomínios e edificações, com foco na proteção de crianças e adolescentes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre a proteção das crianças em condomínios!

Leia Mais em Momento MT: