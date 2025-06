Comissão aprova obrigatoriedade de condomínios detalharem receitas e despesas

Momento MT |Do R7

A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou, no último dia 28, projeto determinando que o síndico forneça, a pedido, mensalmente, cópia do balancete com dados sobre receitas, despesas, pagamentos, inadimplências e provisões orçamentárias.

