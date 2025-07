Comissão aprova oferta de educação especial ao aluno com deficiência que apresente laudo médico A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou proposta que obriga as instituições de...

