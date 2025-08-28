Comissão aprova permissão para entrada de animais domésticos em hospitais para visitar pacientes
A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou proposta que autoriza a entrada de animais domésticos em unidades públicas e privadas...
A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou proposta que autoriza a entrada de animais domésticos em unidades públicas e privadas de saúde para visitar pacientes internados. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante decisão! Leia Mais em Momento MT:
A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou proposta que autoriza a entrada de animais domésticos em unidades públicas e privadas de saúde para visitar pacientes internados.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante decisão!
Leia Mais em Momento MT: