Comissão aprova permissão para operadora enviar alerta no celular sobre crimes contra pessoa idosa A Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados aprovou, no último dia 28, proposta que permite às prestadoras do Serviço Móvel Pessoal...

