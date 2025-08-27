Logo R7.com
Comissão aprova Política Nacional de Agricultura Urbana

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que cria a Política Nacional de Agricultura Urbana, com o objetivo de incentivar a produção de alimentos nas cidades com base em práticas orgânicas e agroecológicas.

