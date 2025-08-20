Comissão aprova primazia da Lei Maria da Penha para casos de violência doméstica A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1299/25, que reforça a competência da...

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1299/25, que reforça a competência da vara especializada em crimes contra a mulher para processar os casos de violência doméstica que envolvam vítimas do gênero feminino, ainda que sejam crianças, adolescentes ou idosos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei.

Leia Mais em Momento MT: