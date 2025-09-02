Logo R7.com
Comissão aprova prioridade a pessoas com câncer na adoção de crianças e adolescentes

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 199/25, que estabelece prioridade a pessoas com câncer na adoção de crianças e adolescentes. O texto inclui a medida no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

