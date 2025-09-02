Logo R7.com
Comissão aprova projeto “Empresa Amiga da Pessoa com Deficiência” e meia-entrada para agentes de saúde em eventos do município

Vinicius Ferreira | SECOM Câmara Municipal de Cuiabá A Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Pessoas com Deficiência se reuniu,...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Vinicius Ferreira | SECOM Câmara Municipal de Cuiabá

A Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Pessoas com Deficiência se reuniu, na manhã desta terça-feira (02), na Câmara de Cuiabá para deliberar sobre dois processos. Os aspectos constitucionais dos projetos já haviam sido aprovados pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).&nbsp Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro dos detalhes dessa importante aprovação!

