Comissão aprova projeto para garantir abrigo até os 21 anos para jovem vulnerável

Momento MT|Do R7 01/08/2025 - 19h58 (Atualizado em 01/08/2025 - 19h58 )

A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou em 2 de julho proposta que busca assegurar aos jovens maiores de 18 e menores de 21 anos de idade a permanência em instituições de acolhimento ou famílias acolhedoras caso não tenham autonomia para se cuidar e se sustentar, de acordo com avaliação técnica. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante aprovação! Leia Mais em Momento MT: PF prende três foragidos da Justiça em Rondônia

