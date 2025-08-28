Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Comissão aprova projeto que altera critério no repasse de recursos federais para alfabetização

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 594/25, que inclui a taxa de analfabetismo entre os critérios...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 594/25, que inclui a taxa de analfabetismo entre os critérios para definição dos repasses financeiros do Programa Brasil Alfabetizado. Esse programa prevê esforços para universalizar a alfabetização entre pessoas de 15 anos ou mais.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre a tramitação de projetos de lei.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.