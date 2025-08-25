Logo R7.com
Comissão aprova projeto que amplia informações aos turistas nos aeroportos

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que determina a colocação de QR codes nos aeroportos com informações atualizadas sobre serviços de urgência e emergência e também, além dos principais atrativos turísticos locais.

