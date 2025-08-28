Logo R7.com
Comissão aprova projeto que assegura ao psiquiatra a palavra final em laudo criminológico

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que assegura ao médico psiquiatra a palavra final nos laudos criminológicos usados para definir o grau de perigo que os presos representam para a sociedade. O texto altera a Lei de Execução Penal.

