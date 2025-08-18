Logo R7.com
Comissão aprova projeto que cria cadastro de voluntários para ações de apoio em desastres

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que cria cadastro de voluntários para ações do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sinpdec) em caso de desastres.

