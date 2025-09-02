Comissão aprova projeto que cria títulos de crédito para financiar educação e inovação
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 973/25, que cria dois títulos de crédito para captar recursos financeiros destinados investimentos em educação básica e inovação. Esses papéis serão semelhantes aos que já existem para os setores agropecuário e imobiliário.Para saber mais sobre essa importante iniciativa que pode transformar a educação e a inovação no Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.
