Comissão aprova projeto que criminaliza cruzamentos em caso de risco à saúde dos animais A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que define como crime de maus...

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que define como crime de maus-tratos contra animais a realização ou o incentivo de cruzamentos com elevado risco de problemas congênitos para os filhotes ou para a cadela, ou que perpetuem doenças pré-existentes dos pais. A pena prevista é de três meses a um ano de detenção. O texto altera a Lei dos Crimes Ambientais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações sobre a tramitação deste importante projeto!

Leia Mais em Momento MT: