Comissão aprova projeto que dá previsão legal para Disque 100

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que dá status de lei ao serviço Disque 100. O serviço, atualmente regulamentado por decreto, recebe denúncias de violações de direitos de pessoas em situação de vulnerabilidade.

