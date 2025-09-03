Logo R7.com
Comissão aprova projeto que dá previsão legal para Disque 100 e prioriza pessoa idosa na telessaúde

Momento MT|Do R7

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados aprovou projeto que dá status de lei ao serviço Disque 100. O serviço, hoje regulamentado por decreto, recebe denúncias de violações de direitos de pessoas em situação de vulnerabilidade.

