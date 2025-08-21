Comissão aprova projeto que define símbolo para identificar doenças raras A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que adota o cordão de fita com a figura de mãos multicoloridas como... Momento MT|Do R7 21/08/2025 - 17h59 (Atualizado em 21/08/2025 - 17h59 ) twitter

Símbolo mundial das doenças raras Momento MT

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que adota o cordão de fita com a figura de mãos multicoloridas como símbolo nacional de identificação de pessoas com doenças raras. O desenho já é usado em outros países.

