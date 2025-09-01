Comissão aprova projeto que destina recursos de fundo científico para telessaúde e educação a distância A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que destina recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico...

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que destina recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) para o incentivo de produtos, estratégias e tecnologias para telessaúde, teleassistência e educação a distância.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro dos detalhes dessa importante aprovação!

Leia Mais em Momento MT: