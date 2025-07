Comissão aprova projeto que facilita concessão de medida protetiva em caso de risco para criança ou adolescente A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou, no dia 1º de julho, o Projeto de Lei 747/25, que permite a concessão... Momento MT|Do R7 24/07/2025 - 16h59 (Atualizado em 24/07/2025 - 16h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou, no dia 1º de julho, o Projeto de Lei 747/25, que permite a concessão de medidas protetivas por delegados de polícia ou por policiais, quando não houver delegado de polícia no momento do registro da ocorrência, em caso de risco atual ou iminente à vida, integridade física ou psicológica da criança ou do adolescente em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus familiares. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante aprovação! Leia Mais em Momento MT: Polícia Militar prende quatro faccionados em flagrante por tentativa de duplo homicídio

SEMÁFORO INOPERANTE

“Escola estadual marca uma nova história na educação do povo Enawenê-Nawê”, afirma cacique