Comissão aprova projeto que flexibiliza acesso a informações de agentes políticos

A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que inclui as movimentações de autoridades e agentes políticos, registradas em agendas públicas e relacionadas ao exercício do cargo, entre as informações com permissão de acesso, com base na Lei de Acesso à Informação (LAI).

