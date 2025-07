Comissão aprova projeto que garante continuidade de atendimento para gestantes em planos de saúde

Momento MT |Do R7

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que altera a Lei dos Planos de Saúde para garantir às gestantes a continuidade do atendimento com prestador eventualmente descredenciado pela operadora até o fim do puerpério.

