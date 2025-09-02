Logo R7.com
Comissão aprova projeto que incentiva turismo educacional na educação básica

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 2849/24, que cria um programa de turismo educacional para incentivar...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 2849/24, que cria um programa de turismo educacional para incentivar visitas a locais com importância histórica, turística, paisagística e ambiental em todo o Brasil.

