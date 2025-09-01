Comissão aprova projeto que inclui como princípio do SUS o combate à violência contra enfermeiros A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que altera a Lei Orgânica da Saúde para incluir, entre os princípios...

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que altera a Lei Orgânica da Saúde para incluir, entre os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), a prevenção e o combate à violência contra profissionais de enfermagem e condições de trabalho e tratamento dignas para esses profissionais.

