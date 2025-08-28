Logo R7.com
Comissão aprova projeto que obriga a Receita a repassar ao Inca dados dos doadores de medula óssea

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que obriga a Receita Federal a repassar ao Instituto Nacional de Câncer (Inca) os dados atualizados (endereço e telefone) das pessoas que se inscreveram como doadores de medula óssea.

