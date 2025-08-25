Logo R7.com
Comissão aprova projeto que obriga condomínios a oferecer curso sobre acessibilidade e inclusão

Momento MT|Do R7

A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que obriga condomínios residenciais e comerciais com mais de 20 unidades autônomas a oferecer anualmente curso de capacitação sobre inclusão e acessibilidade para síndicos, administradores e condôminos interessados.

