Comissão aprova projeto que prevê arquivamento de multa ao se comprovar existência de CNH A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que prevê o arquivamento automático de multas por...

A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que prevê o arquivamento automático de multas por dirigir sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) quando o motorista, durante o processo de defesa prévia ou recurso, comprovar que estava regularmente habilitado no momento da fiscalização.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre a tramitação de projetos de lei!

Leia Mais em Momento MT: