Comissão aprova projeto que proíbe cobrança de matrícula em cursos sem data de início definida

Momento MT|Do R7

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que proíbe as instituições de educação superior privadas e filantrópicas de cobrarem por matrículas de cursos sem data de início definida.

