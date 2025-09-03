Comissão aprova projeto que proíbe cobrança de matrícula em cursos sem data de início definida
A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que proíbe as instituições de educação superior privadas...
