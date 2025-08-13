Logo R7.com
Comissão aprova projeto que protege microempreendedor com regras do código do consumidor

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei permitindo que o Microempreendedor Individual (MEI) seja protegido pelas regras do Código de Defesa do Consumidor quando não for o destinatário final do produto ou serviço adquirido.

