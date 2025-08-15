Comissão aprova projeto que renova celebração do Biênio da Primeira Infância do Brasil A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou proposta que renova...

A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou proposta que renova a celebração do Biênio da Primeira Infância do Brasil. O biênio seria celebrado entre 2020 e 2021, mas foi prejudicado em razão da pandemia de Covid-19.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre a tramitação de projetos de lei!

Leia Mais em Momento MT: