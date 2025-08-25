Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Comissão aprova projeto sobre informações acerca da assistência farmacêutica do SUS

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) aprovou projeto de lei que inclui na Lei Orgânica da Saúde exigências sobre...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) aprovou projeto de lei que inclui na Lei Orgânica da Saúde exigências sobre a publicidade das informações sobre a assistência farmacêutica para o acesso a medicamentos pelos cidadãos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre a tramitação deste importante projeto!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.