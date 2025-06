Comissão aprova projetos para fortalecer o turismo sustentável em Mato Grosso

A Comissão de Indústria, Comércio e Turismo (CICT) da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), presidida pelo deputado Chico Guarnieri (PRD), aprovou dois projetos de lei voltados à promoção do turismo sustentável no estado, durante a quinta reunião ordinária, realizada nesta terça-feira (17), na Sala das Comissões Deputado Oscar Soares. As propostas integram um conjunto de ações que buscam explorar o potencial turístico de Mato Grosso de forma responsável, respeitando o meio ambiente e valorizando as comunidades locais.

