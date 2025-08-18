Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Comissão aprova proposta para criar sistema de informação sobre tráfico de pessoas

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado aprovou proposta que cria o Sistema Nacional de Informações sobre o Tráfico...

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado aprovou proposta que cria o Sistema Nacional de Informações sobre o Tráfico de Pessoas (Sintrap). O sistema será coordenado pelo Ministério da Justiça e vai subsidiar políticas públicas para prevenir e enfrentar esse crime.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre a tramitação de projetos de lei!

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.