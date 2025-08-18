Comissão aprova proposta para prever credencial digital de vaga para deficiente
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou proposta para privilegiar o formato digital na credencial de vaga de estacionamento para pessoa com deficiência. O texto inclui a possibilidade na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes!
