Comissão aprova proposta para prever credencial digital de vaga para deficiente

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou proposta para privilegiar o formato digital na credencial de vaga de estacionamento para pessoa com deficiência. O texto inclui a possibilidade na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência.

