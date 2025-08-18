Logo R7.com
Comissão aprova proposta que busca ampliar oferta de imunoterapia pelo SUS

Momento MT|Do R7

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que inclui a imunoterapia como possibilidade para o tratamento de pacientes com câncer no Sistema Único de Saúde (SUS). A proposta altera a lei que institui a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer no âmbito do SUS.

