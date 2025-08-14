Logo R7.com
Comissão aprova punição mais rigorosa para organização criminosa que usar arma proibida

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 558/25, que aumenta a pena para o integrante de organização criminosa que utilizar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito ou proibido.

