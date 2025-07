Momento MT |Do R7

Comissão aprova regras para a circulação de carros autônomos no Brasil A Comissão de Viação e Transportes (CVT) da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que inclui no Código de Trânsito Brasileiro...

A Comissão de Viação e Transportes (CVT) da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que inclui no Código de Trânsito Brasileiro diretrizes para a circulação de veículos autônomos no País. As normas definem esse tipo de veículo, condicionam sua circulação à autorização de órgãos competentes e à realização de testes prévios, além de prever multas mais rigorosas em caso de acidentes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre a regulamentação dos carros autônomos no Brasil!

Leia Mais em Momento MT: