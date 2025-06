Comissão aprova regras para processo administrativo tributário e solução consensual de conflitos

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei Complementar (PLP) 124/22, que altera as regras de atuação do fisco (Receita Federal e secretarias da fazenda de estados e municípios) para prevenir e solucionar conflitos tributários e aduaneiros. Entre as novidades, estão a limitação das multas a 75% do imposto devido e a proibição de multas de mora em casos de confissão espontânea do contribuinte.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as mudanças propostas!

Leia Mais em Momento MT: