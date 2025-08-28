Logo R7.com
Comissão aprova repasse de royalties do petróleo a municípios vizinhos à exploração

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que permite o repasse de parte dos royalties do...

Momento MT|Do R7

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que permite o repasse de parte dos royalties do petróleo a municípios vizinhos das áreas produtoras. O objetivo é promover o desenvolvimento regional equilibrado.

