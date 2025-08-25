Comissão aprova teletrabalho para pessoas com deficiência quando houver compatibilidade A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que garante às pessoas...

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que garante às pessoas com deficiência o direito de solicitar o teletrabalho quando for mais adequado às condições pessoais e compatível com o cargo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre a inclusão no mercado de trabalho!

Leia Mais em Momento MT: