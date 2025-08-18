Comissão aprova transporte gratuito para pessoa com deficiência fazer tratamento fora do domicílio
A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 3844/24, que assegura gratuidade no transporte coletivo terrestre, aquaviário e aéreo para pessoas com deficiência que necessitem se locomover para exames e tratamentos médicos.
