Comissão aprova valorização do trabalho das artesãs brasileiras

A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que altera legislações que fazem menção apenas a artesãos, a fim de citar expressamente também as artesãs e valorizá-las. A proposta prevê que o poder público ofereça assistência técnica às mulheres artesãs e estímulos à comercialização de seus produtos. Foi aprovado o substitutivo adotado pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família ao Projeto de Lei 3549/20, do deputado José Guimarães (PT-CE). A proposta original criava um auxílio emergencial para socorrer especialmente as artesãs durante a pandemia de Covid-19, entre outras medidas. Mas, o texto foi alterado para tratar da valorização das mulheres artesãs. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT: PF prende homem com droga presa ao corpo em aeroporto do Paraná

