Comissão da Amazônia debate organização e participação social na COP30 A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados realizará, nesta quinta-feira (10), audiência... Momento MT|Do R7 09/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 09/07/2025 - 15h38 )

A Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados realizará, nesta quinta-feira (10), audiência para discutir a organização e as expectativas de participação social na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP-30). A COP30 acontecerá em novembro de 2025, na cidade de Belém, no Pará. A audiência na Câmara atende a pedido da deputada Dilvanda Faro (PT-PA) e será realizada a partir das 9 horas, no auditório Nereu Ramos. Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre a pauta e as expectativas para a COP30! Leia Mais em Momento MT: MP arquiva notícia de fato sobre gestão do atendimento pré-hospitalar

