Comissão da Câmara de Cuiabá reforça retirada e pede condições de trabalho aos ambulantes da região central

A Comissão de Indústria e Comércio (CIC) da Câmara de Cuiabá se reuniu nesta quinta-feira (8). A pauta deliberada foi a realocação dos vendedores ambulantes da região central da capital. Uma recomendação do Ministério Público de Mato Grosso (MPMT), por meio de um pedido da Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá (CDL), determina a retirada desses trabalhadores. Além do centro da cidade, os vendedores das regiões do CPA e Pedra 90 serão notificados. Para mais detalhes sobre essa importante discussão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Comissão da Câmara discute retirada e realocação de ambulantes do centro de Cuiabá

