06/05/2025 Comissão da Câmara de Cuiabá reforça vistorias nos casarões históricos e visita técnica ao Museu Caixa d’Água Velha Secom – Câmara Muncipal de Cuiabá A Comissão de Cultura e Patrimônio Histórico (CCPH) da Câmara Municipal de Cuiabá se reuniu nesta terça-feira (06) para tratar da urgência nas reformas e manutenções dos casarões localizados no centro histórico da capital. Também foi aprovada uma visita técnica ao Museu da Caixa d’Água Velha, com a presença da Secretaria Municipal de Turismo.

