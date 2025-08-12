Comissão da Câmara debate controle biológico da unha-do-diabo nas carnaúbas
A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados debate nesta quinta-feira (14) o controle biológico da planta invasora conhecida como unha-do-diabo (Cryptostegia madagascariensis) nas áreas de carnaúba. A audiência pública foi solicitada pelo deputado Leônidas Cristino (PDT-CE), e será realizada às 10 horas, no plenário 2. O debate será interativo; veja a lista de convidados e envie suas perguntas.
